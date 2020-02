Star Wars: tutto quello che sappiamo su Project Luminous a poche ore dall'annuncio

Questa notte Disney e Lucasfilm presenteranno ufficialmente Project Luminous, nome in codice della prossima grande operazione legata alla saga di Star Wars che riguarderà principalmente libri e fumetti.

Descritto come una "singola e coesa storia raccontata attraverso diversi media, tra cui fumetti e prosa narrativa", Project Luminous è stato sviluppato da diversi scrittori e sceneggiatori che hanno già contribuito all'universo creato da George Lucas come Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule ( Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith), Daniel José Older (Star Wars: Last Shot), e Justina Ireland (Star Wars: Lando’s Luck).

L'idea di Project Lumionus è nata da Michael Siglain, direttore creativo della Lucasfilm Publishing, il quale si è incontrato con gli autori coinvolti allo Skywalker Ranch per discutere della storia insieme agli editori della Lucasfilm Publishing e alla Lucasfilm Story Group.

Il progetto, in lavorazione dal 2018, è stato presentato al New York Comic Con 2019 con un messaggio che ha subito attirato l'attenzione dei fan della saga sparsi in tutto il mondo: "La Forza è quella che da al Jedi la possanza. È un campo energetico creato da tutte le cose viventi... Finché... Project Luminous, 2020".

Come molti di voi avranno notato, la frase inizia con le indimenticabili parole pronunciate da Obi-Wan Kenobi nel primo storico capitolo di Guerre Stellari, Una Nuova Speranza, alle quali è stato però aggiunto un velo di mistero. Secondo alcuni rumor (via Comicbook.com), Project Luminous potrebbe essere ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, ovvero 400 anni prima degli eventi raccontati nei vari capitoli cinematografici.

Ne sapremo sicuramente di più questa notte, quando i dettagli del progetto inizieranno ad emergere intorno alle 04:00 (ora italiana). A proposito della galassia lontana lontana, nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di un nuovo film di Star Wars ambientato su Exegol.