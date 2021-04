Star Wars, sapevate che ogni screening doveva esser preceduto da un cartone di Daffy Duck?

Ancora chicche dal dietro le quinte dei film di Star Wars fornite da Mark Hamill, sempre parecchio attivo a rispondere alle domande dei fan e che stavolta ha svelato una piccola ossessione di George Lucas inerente ai vecchi film della saga. La rivelazione in questione riguarda stavolta la prima proiezione del primo film della saga stellare.

Quella che era stata una semplice voce di corridoio è stata confermata da Mark Hamill in persona in un tweet di risposta a un fa. Questi infatti faceva notare che il cartone animato Duck Dodgers in the 24th and a Half Century è stato nominato come il quarto più grande cartone animato di tutti i tempi da un gruppo di animatori professionisti. L'utente poi conclude: "Sapevate che George Lucas aveva richiesto che venisse proiettato prima di Star Wars nella sua prima uscita cinematografica?".

Hamill ha visto il tweet e ha prontamente risposto: "George voleva davvero che questo classico cartone animato di Daffy Duck venisse mostrato prima di ogni proiezione di Star Wars. Sarebbe stato un modo per rompere il ghiaccio con il pubblico e fargli sapere che quello che stava arrivando non era assolutamente qualcosa di serio. Sono rimasto deluso quando non siamo riusciti a ottenere i diritti e, alla fine, non è successo".

Hamill recentemente ha rivelato anche dei retroscena dal primo Star Wars, come la tempesta che distrusse il set in Tunisia o quella successiva che colpì la produzione de L'impero colpisce ancora. Tornando ai progetti futuri di Star Wars, è stato annunciato il cast principale della serie Obi-Wan Kenobi, e chissà se lo stesso Mark Hamill farà un cameo anche in questa serie dopo essere comparso a sorpresa sul finale di The Mandalorian; quello che sappiamo è che tornerà Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, visto che nella timeline della serie con Ewan McGregor il personaggio è ancora vivo.