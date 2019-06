Star Wars: Samuel L. Jackson ribadisce la volontà di tornare nel ruolo di Mace Windu

Samuel L. Jackson fece il suo debutto nella saga di Star Wars nel 1999, interpretando Mace Windu in Star Wars - La minaccia fantasma, ruolo ripreso in seguito anche in L'attacco dei Cloni e La vendetta dei Sith. Jackson è uno degli attori più ricercati della sua generazione, essendo apparso in tantissimi film e franchise, non ultimo l'MCU.

Esistono diversi personaggi già interpretati che Samuel L. Jackson potrebbe riprendere nelle produzioni future, tuttavia quando gli è stato chiesto quale personaggio della sua carriera vorrebbe tornare ad interpretare, Jackson ha risposto Mace Windu.

"Mi piacerebbe davvero dare una nuova chance a Mace Windu" ha confermato Jackson al The Late Show.

La complicazione riguarda la fine di Windu per mano dell'imperatore Palpatine, anche Samuel L. Jackson ha fatto notare come una ferita apparentemente grave non ha fermato altri personaggi di quella galassia lontana, lontana.



"C'è una lunga storia di ragazzi con una sola mano che sono Jedi, che hanno le spade laser, e che le hanno usate ancora" ha spiegato Jackson "I Jedi possono cadere da incredibili altezze e non morire, come i gatti".

Dopo la conclusione della trilogia prequel e l'apparente morte di Windu, i fan hanno accettato l'uscita di scena del personaggio dal franchise. Una volta che Disney ha acquistato LucasFilm, iniziando a creare nuovi film, un'avventura con protagonista Mace Windu pare sia tra i maggiori desideri dei fan.

Inoltre la passione di Samuel L. Jackson per il personaggio è reale:"Ho ancora la mia spada laser viola, sono pronto".

Star Wars - L'ascesa di Skywalker arriverà a fine anno nei cinema. Qualche giorno fa è stato annunciato che la presenza di Leia non sarà in digitale, dopo la scomparsa prematura di Carrie Fisher.