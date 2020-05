Star Wars, per Samuel L. Jackson Mace Windu potrebbe essere vivo: ecco perché

L'Episodio IX di Star Wars, L'Ascesa di Skywalker, ha solo in apparenza messo fine alla saga, ma ci sono diverse storie che potrebbero ancora essere approfondite. Per esempio quella di Mace Windu, Jedi interpretato da Samuel L. Jackson, morto nell'Episodio III, La Vendetta dei Sith. Ma siamo sicuri che sia davvero così?

Ne ha parlato lo stesso attore a Entertainment Weekly, rivelando i suoi dubbi e chiamando in causa anche George Lucas, che supporterebbe la sua tesi sulla sopravvivenza del suo personaggio.

Come sappiamo, in La Vendetta dei Sith Mace Windu muore per mano di Darth Sidious, ossia l'Imperatore Palpatine. Gli è stato tagliato un braccio da Anakin Skywalker, passato al Lato Oscuro, e successivamente è stato scaraventato da una finestra, precipitando nel vuoto.

Secondo Samuel L. Jackson, però, il Jedi starebbe facendo come Obi-Wan Kenobi, e si sarebbe rifugiato su un altro pianeta sotto falsa identità. I Jedi, sostiene l'attore, "possono cadere da distanze incredibili. E abbiamo una lunga storia di Jedi con una sola mano. Quindi, perché no?"

Come dargli torto, in effetti. Tutto è possibile, basti pensare anche a ciò che succede allo stesso Palpatine, o a Darth Maul, che abbiamo visto ritornare nel franchise dopo essere stato addirittura tranciato a metà. Mace Windu era un Maestro Jedi, il grado più alto che un Jedi possa raggiungere, e ha dato più volte prove di forza nei prequel.

L'ultima volta che abbiamo avuto sue notizie è stata quando la sua voce, come quelle di tutti i Jedi del passato, ha supportato Rey nella battaglia finale in L'Ascesa di Skywalker, il film che ha segnato l'addio di Mark Hamill a Luke Skywalker. Da una parte questo potrebbe far pensare che Mace Windu sia effettivamente morto, dall'altra nulla vieta che un Jedi vivo possa usare la Forza per far sentire la sua voce.