Star Wars, la saga ha rubato le idee del film degli autori de Il problema dei 3 corpi?

Il nuovo film di Star Wars sviluppato da James Mangold, un prequel ambientato 10mila anni prima di Luke Skywalker, sembra avere molti punti in comune con la famosa trilogia di David Benioff e DB Weiss, annunciata da Lucasfilm nel 2018 ma successivamente cancellata.

A molti fan la cosa non è sfuggita e il giornalista Josh Horowitz, che ha recentemente incontrato i due autori per discutere della loro nuova serie tv Il problema dei 3 corpi, ha voluto indagare un po' più a fondo interpellando i diretti interessati: il nuovo film di Star Wars che sarà scritto e diretto da James Mangold è lo stesso progetto di David Benioff e DB Weiss rimaneggiato nel corso degli anni? È una storia totalmente originale? Cosa ne pensano i due autori, che avrebbero dovuto realizzare un'intera trilogia ambientata 'all'alba dei tempi' della saga di Star Wars?

"Adoriamo James, gli auguriamo il meglio" hanno detto i due autori. "Per quanto riguarda la nostra storia, se non ricordo male direi che siamo andati relativamente avanti dal punto di vista dello sviluppo di quei film, soprattutto per quanto riguarda la trama del primo capitolo di quella che sarebbe stata una trilogia. Avevamo una tabella di marcia già fissata per gli altri due. È stato un peccato. La verità è che la nostra media effettiva tra opere concepite e opere effettivamente completate non è mai stata tremendamente alta, e sappiamo che di un progetto che portiamo a termine ce ne saranno molti lasciati per strada. Ci dispiace molto però che i nostri film di Star Wars siano finiti nel cestino. Il nostro obiettivo era raccontare la storia del primo Jedi, raccontare, fondamentalmente, la nascita del primo Ordine dei Jedi, della prima spada laser...cose così. Alla fine Lucasfilm si è tirata indietro e non hanno voluto più farlo: va bene così, è la loro azienda, la loro saga...ma forse non eravamo i droidi che stavano cercando, perché avevamo delle idee molto specifiche."

Anche il film di James Mangold racconterà l'origine dell'Ordine Jedi e della Forza, e il progetto avrà evidentemente dei punti di contatto con quello inizialmente sviluppato da Benioff e Weiss: sarà interessante scoprire se, nei prossimi anni, emergeranno nuove informazioni dal dietro le quinte.

