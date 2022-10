Star Wars, la saga di Rian Johnson è ancora viva! Il regista: 'Ho parlato con Lucasfilm'

La trilogia di Star Wars di Rian Johnson potrebbe essere ancora viva, come confermato dall'autore di Gli Ultimi Jedi e Knives Out nel corso di una recente intervista promozionale per la premiere del suo nuovo film Glass Onion - A Knives Out Mystery al London Film Festival.

Parlando con Variety, Rian Johnson ha infatti dichiarato: "Ne ho discusso con Kathy [Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ndr] e posso confermare che ne stiamo ancora parlando. Ho avuto un'esperienza così straordinaria durante la realizzazione de Gli ultimi Jedi... Il fatto è che è tutta una questione di programmazione. Nell'ultimo periodo sono stato intensamente impegnato nella lavorazione di Glass Onion, e adesso dovrò fare il terzo capitolo della saga di Benoit Blanc. Quindi, per il momento, non lo so...Spero che in futuro ci sarà occasione di tornare a Star Wars".

Insomma a quanto pare la trilogia di Star Wars di Rian Johnson non è stata abbandonata del tutto, ma stando alle parole dell'autore sembrerebbe essere stata messa da parte in attesa che il regista di Gli ultimi Jedi si liberi dei suoi numerosi impegni con Netflix, che ha comprato i diritti della saga di Knives Out per la bellezza di 400 milioni di dollari dopo il successo del primo capitolo.

Nel frattempo, tra i prossimi progetti del franchise di Star Wars, mentre è ancora in corso la programmazione di Andor, ricordiamo l'arrivo delle serie animate Tales of the Jedi e The Bad Batch stagione 2, e ovviamente il live-action The Mandalorian stagione 3. Tra gli altri progetti Disney Plus anche Ahsoka, Skeleton Crew con Jude Law e The Acolyte con Amandla Stenberg, mentre sul lato grande schermo Star Wars si sta preparando a tornare con diversi titoli in cantiere, come un film di Taika Waititi e un film di Kevin Feige.

