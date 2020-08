Star Wars, la saga stessa si fa beffe di una celebre frase di Anakin

Aah, la trilogia prequel! Che la si ami o che la si odi è innegabile che la parte della saga di Star Wars incentrata sull'ascesa e la caduta di Anakin Skywalker sia piena di momenti memorabili, sia in senso positivo che nell'altro verso.

A momenti epici come il duello su Mustafar, ad esempio, si contrappongono fieramente sequenze ai limiti del trash come quella, ormai famosissima anche grazie all'infinità di meme che internet ne ha ricavato, in cui Anakin esterna tutto il suo odio per la sabbia.

Una scena che ha fatto a suo modo storia e che, stando a quanto vediamo nell'ultimo numero della saga a fumetti di Star Wars, il franchise stesso ha cominciato a deridere! Nel fumetto in questione vediamo infatti Luke rischiare di rimetterci la pelle dopo un inseguimento acquatico sul pianeta Serelia; fortunatamente ci pensa R2-D2 a trarre in salvo l'amico trascinandolo sulla riva, dove sentiamo il nostro Jedi pronunciare le parole: "Whoa. Cara vecchia sabbia. Ti ho mai detto quanto ami la sabbia?"

Le differenze tra padre e figlio, insomma, si vedono anche nelle piccole cose! I fumetti, intanto, ci hanno finalmente spiegato come Luke venne a sapere dell'Ordine 66; sempre nella saga cartacea abbiamo visto Darth Vader tornare su Naboo in cerca di indizi sulla morte di Padmé.