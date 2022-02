Star Wars, Ryan Reynolds ammette: 'Non ci ho mai pensato, ma sarebbe difficile rifiutare'

Ryan Reynolds non è esattamente un novellino per quanto riguarda i grossi franchise: indissolubilmente legato al costume di Deadpool, il nostro si destreggia da anni nell'universo dei cinecomic targati Sony, ed è pronto a fare il suo esordio nell'MCU. Perché, dunque, non pensare a conquistare anche un posto in Star Wars?

Mentre in giro ci si chiede chi saranno i protagonisti dei prossimi film di Star Wars, dunque, qualcuno ha pensato bene di fare il nome proprio della star di Free Guy: un invito che il nostro Ryan non ha ovviamente declinato, pur ammettendo di non essersi mai realmente fermato a valutare concretamente un'idea del genere.

"Sarebbe una cosa davvero molto difficile da rifiutare, ma in tutta onestà, dico sul serio, è qualcosa a cui non ho mai pensato" sono state le parole di Reynolds. Al momento, dunque, non sembra esserci nulla di tangibile in gioco: la possibilità di entrare a far parte di un universo tanto amato è però di quelle che qualunque attore valuterebbe e, con la narrativa di Star Wars in continua espansione grazie anche agli show Disney+, non è detto che qualcuno non pensi sul serio di coinvolgere il buon Ryan.

Cosa ne pensate? Vedreste bene l'ingresso di Ryan Reynolds nell'universo di Luke Skywalker e soci? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le serie di Star Wars in uscita nel 2022.