Star Wars, quale ruolo avrebbe voluto interpretare Christian Bale? La risposta dell'attore

Christian Bale è uno degli attori più rinomati e richiesti di Hollywood e nel corso della sua carriera è entrato in contatto con alcuni franchise di grande richiamo commerciale, interpretando Bruce Wayne/Batman nella trilogia di Christopher Nolan e Gorr il macellatore di dei in Thor: Love and Thunder. E Star Wars?

Intervistato da The Hollywood Reporter, Bale ha confessato un antico desiderio riguardo una sua partecipazione al franchise di Star Wars.



"Tutto quello che ho sempre voluto fare in Star Wars era indossare un costume di Star Wars e sbattere la testa contro la porta o qualcosa del genere mentre entravo" ha dichiarato Bale, riferendosi allo stormtrooper di Una nuova speranza che sbatte la testa sullo stipite di una porta, una scena indimenticabile per gli spettatori.



"I veri nerd che hanno guardato Star Wars troppe volte hanno sempre saputo di quella scena in cui lo Stormtrooper sbatte la testa sulla porta mentre entra. Volevo essere quel tipo. È così. Ma guardate, se sarò abbastanza fortunato da essere più di questo che piacere sarebbe. Ho anche i personaggi di quando ero piccolo. Conosco anche molto bene Kathleen Kennedy perché stava lavorando con Spielberg quando ho fatto L'impero del sole e ora gestisce l'universo di Star Wars".



Voi cosa ne pensate? Quale personaggio di Star Wars sarebbe perfetto per Christian Bale.