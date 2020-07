Star Wars, Ron Howard dice no ad un sequel del film: le ultime novità!

Negli ultimi giorni c'è stato un gran vociare intorno a Solo: A Star Wars Story, prequel spin-off della saga della Lucasfilm presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2018 e passato molto in sordina al box office mondiale, nonostante nel tempo abbia catturato folte schiere di fan.

Si è parlato infatti di una possibile serie tv sequel del film in sviluppo per Disney+ e addirittura di uno show spin-off sul Lando di Donald Glover, ma le prime parole ufficiali in proposito arrivano dal regista Ron Howard e offrono poca speranza ai fan:

"Beh, non c'è nessun sequel in programma ora come ora", ha detto il regista, a suo tempo chiamato in corso d'opera per correggere il corso della produzione guidata inizialmente da Phil Lord e Chris Miller. "E' incredibile far parte di un film di Star Wars che sembra essere una specie di successo underground, che non è quello che ti aspetteresti. Questo film ha avuto uno viaggio molto, molto strano."

Che le parole di Howard siano da prendere alla lettera, nel senso che non ci sarà un Solo 2 né per il cinema né per Disney+ ma che le storie dei protagonisti del film continueranno sotto altri titoli? Del resto Rogue One, primo capitolo della 'serie cinematografica antologica' ambientata nel mondo di Star Wars ma slegata dagli eventi della saga degli Skywalker, avrà a sua volta uno spin-off incentrato sul personaggio di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna.

Sarà così anche per Lando, la misteriosa Qi'ra o Darth Maul? Diteci cosa ne pensate nei commenti.