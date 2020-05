Star Wars: il romanzo de L'Ascesa di Skywalker svela un dettaglio cruciale su Palpatine

Uno degli elementi che più di tutti hanno colpito i fan sin dall'annuncio di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è stato il ritorno dell'Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid), ruolo e ritorno che una volta visto il film in sala si sono rivelati in verità più marginali del previsto, anche se molto importanti ed essenziali ai fini della trama.

I punti oscuri relativi al suo ritorno in carne e ossa in Star Wars: L'ascesa di Skywalker sono stati illuminati dalle novelizzazioni e dai fumetti del franchise, e proprio dall'ultimo romanzo per ragazzi di Episodio IX si scopre un dettagli molto interessante su Palpatine. Quello che sappiamo è che il suo corpo è morto ne Il Ritorno dello Jedi, con lo spirito sopravvissuto inserito in un corpo clone, come poi evidente all'inizio del film sul pianeta Exegol e dal romanzo del capitolo.



La novelizzazione per ragazzi rivendica però un aspetto molto più essenziale, e cioè che Palpatine è asceso dal ruolo di Imperatore Sith a vera e propria incarnazione del Lato Oscuro della Forza. Ciò che "è tornato" dall'Aldilà non è realmente Palpatine o non solo lui, perché dovrebbe trattarsi della manifestazione reale della Forza in senso oscuro.



Questo diventa abbastanza evidente anche quando si riferisce a se stesso come "a tutti i Sith", indicando che in lui c'è molto più di quanto appaia, nel tentativo di incanalare in sé il potere dei suoi predecessori con l'obiettivo di un totale dominio della Galassia.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.