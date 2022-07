Star Wars, Luke svela a Leia QUEL plot twist su Darth Vader nel nuovo romanzo!

Nello Star Wars Universe ci sono alcuni momenti chiave della narrazione che non sono stati rappresentati nei film o nelle serie tv. E ora un momento chiave della storia è stato canonizzato nel romanzo in uscita, Star Wars: The Princess and The Scoundrel, scritto da Beth Revis, ambientato dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi.

Un estratto del libro è stato pubblicato su Starwars.com e racconta il momento in cui Luke svela a Leia che il loro padre naturale è Darth Vader. Su Everyeye potete trovare il nostro approfondimento sui Jedi più forti della saga.



"Come stai?" La voce di Luke era sincera, ma Leia non sapeva come rispondergli. Doveva essere contenta ma tutto ciò che sentiva era tanta confusione. Non solo su ciò che Luke le aveva detto sulla sua discendenza. La loro connessione era qualcosa che sentiva da parecchio tempo, ed era stato facile accettare Luke come suo fratello.[...]

”È la Forza, vero?" chiese Luke. Leia annuì. Aveva detto a Luke che non capiva, non poteva capire il potere che aveva, ma sembrava stranamente calma e sicura di poter davvero usare la Forza".

Questo è solo una parte dell'estratto del libro che troverete sul sito Starwars.com. Ambientato dopo Il ritorno dello Jedi, il nuovo romanzo vede Han e Leia partire per il viaggio di nozze, impegnati ad affrontare i resti dell'Impero che si aggrappano alle ultime speranze di mantenere il potere.



