Star Wars: la romance tra Finn e Rey? Fu eliminata nel romanzo de Il Risveglio della Forza

Alan Dean Foster ha deciso di sparare a zero sulla trilogia sequel di Star Wars e, dopo aver criticato aspramente Gli Ultimi Jedi, ha espresso persino qualche perplessità sugli obblighi che gli impose Disney durante la scrittura del romanzo ispirato ad Il Risveglio della Forza.

"Ho fatto ciò che faccio di solito quando scrivo questi adattamenti: provare a correggere le cose che credo debbano essere corrette nella storia. Mi dissero di togliere alcune cose e di lasciarne stare altre. Vi dirò una cosa che mi hanno costretto a togliere perché ormai è passato molto tempo, non credo importi più", ha esordito lo scrittore in un'intervista per Midnight's Edge.

Foster, famoso per aver scritto romanzi su Alien e Star Trek, rivela che nella prima stesura del suo libro di Star Wars era presente l'inizio di una romance tra Finn e Rey: "C'erano ovviamente degli indizi per una relazione tra i personaggi di John Boyega e Daisy Ridley. Mi aspettavo di vederli sviluppati dopo in Episodio VIII, ma non successe un bel niente e sappiamo tutti perché, non c'è bisogno di approfondire. Purtroppo le cose andarono così".

Alla fine gli autori dei film decisero di prendere completamente un'altra strada, facendo in modo che tra Rey e Finn si sviluppasse soltanto una forte amicizia. In Ep.8 il legame tra Rey e Kylo Ren si fa poi più saldo e complicare il tutto inserendo Finn nell'equazione non deve essere suonato bene all'orecchio di Disney, di J.J. Abrams e di Rian Johnson.

Foster sembra nutrire un certo risentimento per le scelte impostegli dai piani alti ed evidenzia anche come sia stato costretto a rimuovere una linea di dialogo in cui Han Solo diceva a Rey "non essere presuntuosa, ragazzina". Un riferimento alla trilogia classica che "poteva essere un magnifico modo per connettere il personaggio al primo film, i fan l'avrebbero amata, ma mi costrinsero a toglierlo".

Intanto The Force Awakens ha compiuto 5 anni, mentre sono passati 4 anni dalla scomparsa di Carrie Fisher.