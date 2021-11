Star Wars: Rogue Squadron rimandato per divergenze creative con Patty Jenkins?

La scorsa settimana è stato annunciato che Star Wars: Rogue Squadron, il film che prevede alla regia Patty Jenkins e previsto per la fine del 2023, è stato rinviato a tempo indefinito e si presumeva che ciò fosse dovuto a una cattiva gestione dell'agenda della regista che nel frattempo è impegnata in altri progetti, ma forse non è andata così.

Il rinvio di Star Wars: Rogue Squadron dal suo slot del 2023 a data da stabilirsi ha lasciato perplessi i fan del franchise e inizialmente si era pensato che il motivo di tale rinvio fossero gli impegni presi in precedenza da Patty Jenkins, tra cui la regia di Wonder Woman 3 per la Warner / DC Films. Tuttavia, secondo l'editor di Hollywood Reporter Matthew Belloni le cose non stanno propriamente in questo modo. Secondo quest'ultimo Jenkins era frustrata dalla microgestione di alcuni dirigenti della Lucasfilm e avrebbe deciso di procedere oltre con altre opportunità lavorative, mentre nel frattempo lo studio lavorerà per risolvere i suoi problemi interni.

"Non è insolito, ovviamente, ma è un problema ricorrente in modo quasi ridicolo alla Lucasfilm sotto la presidenza di Kathleen Kennedy, dicono gli agenti: i migliori registi muoiono dalla voglia di fare un film di Star Wars, finché non si buttano e sperimentano la microgestione e la revisione della trama punto per punto", ha scritto Belloni nel suo articolo.

Il giornalista ha continuato approfondendo questo aspetto controverso: "È successo ai ragazzi di Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss, che sono stati assunti per creare una nuova trilogia ma sono stati licenziati. È successo anche a Rian Johnson, sceneggiatore e regista de Gli Ultimi Jedi del 2017, la cui trilogia pianificata è stata accantonata. Jenkins non era disposta a scherzare e ha altri progetti, in particolare Wonder Woman 3 alla Warner Bros., dove gode di maggiore libertà creativa".

Insomma, sembra che la gestione Kennedy a Lucasfilm sia decisamente problematica per quel che riguarda il rapporto con i registi che assume per i suoi progetti. Chissà se farà la stessa fine anche il film di Star Wars di Taika Waititi.