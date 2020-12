Star Wars: Rogue Squadron o Wonder Woman 3, quale film girerà prima Patty Jenkins?

È notizia di pochi giorni fa che la regista di Wonder Woman Patty Jenkins dirigerà un film di Star Wars, Star Wars: Rogue Squadron. Ma quando per quando sono state programmate le riprese?

Si parlava da tempo di un nuovo progetto cinematografico dedicato a Star Wars, ma fino al Disney Investor Day non sapevamo né di cosa si trattasse, né chi lo avrebbe diretto. Ora abbiamo la risposta a entrambe le domande, ma un'altra ne sorge spontanea: quando sarà girato?

A quanto pare, stando alle parole di Patty Jenkins durante un'intervista con il New York Times (via Screen Rant) la regista si dedicherà prima alla produzione di Star Wars: Rogue Squadron, e poi a quella del terzo capitolo della saga di Wonder Woman.

Anche se Wonder Woman 3 sembra essere un passo avanti per quanto riguarda il suo sviluppo, la data d'uscita di Rogue Squadron è già stata fissata, mentre il nuovo film con Gal Gadot non è ancora stato inserito in alcun calendario ufficiale (dopotutto, Wonder Woman 1984 è ancora in procinto di uscire dopo essere stato rimandato numerose volte). È abbastanza logico, dunque, che la Jenkins dia priorità al secondo.

Tra l'altro, a proposito di film con Gal Gadot, c'è anche l'incognita Cleopatra da tenere a mente, che potrebbe effettivamente seguire Rogue Squadron nel calendario della Jenkins, spostando ancora oltre le riprese di Wonder Woman 3.

La prossima tappa per Patty Jenkins, dunque, si trova proprio in una galassia lontana lontana. E noi non vediamo l'ora.