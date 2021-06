Star Wars: Rogue Squadron, svelato lo sceneggiatore del film di Patty Jenkins: ecco chi è

Lo scorso dicembre durante il Disney Investor Day era stato annunciato Star Wars: Rogue Squadron, il nuovo film ambientato nell'universo ideato da George Lucas. E se fin da subito abbiamo appreso che a dirigerlo sarebbe stata Patty Jenkins, fino ad ora tutto taceva sul suo sceneggiatore... Fino ad ora.

Per lungo tempo i fan di Star Wars si sono chiesti quale sarebbe stato il prossimo progetto cinematografico legato a Star Wars, dato che Benioff e Weiss avevano abbandonato la regia della trilogia a loro affidata, quella di Rian Johnson è ancora in alto mare, e non c'era ancora una data per il progetto di Star Wars targato Taika Waititi.

Durante l'Investor Day, però, questo dubbio è stato fugato con l'annuncio di Star Wars: Rogue Squadron per dicembre 2023, pellicola che racconterà "la storia di una nuova generazione di piloti di caccia stellari, impegnati a guadagnarsi il rispetto mentre rischiano la vita in un viaggio da brivido ad alta velocità" come descritto sul sito ufficiale di Star Wars.

Solo oggi, tuttavia, veniamo a conoscenza dell'identità dello sceneggiatore del film. Come comunicato dall'Hollywood Reporter, infatti, sarà Matthew Robinson (The Invention of Lying, Love and Monsters) a firmare lo script, il quale starebbe "furiosamente lavorando a una prima bozza" in tempo per l'inizio della pre-produzione questo autunno, e per l'avvio delle riprese nel 2022.

Al momento non abbiamo dichiarazioni ufficiali da parte di Lucasfilm in merito alla questione, ma vedremo se la notizia verrà confermata nelle prossime settimane.