Star Wars: Rogue Squadron, novità dal dietro le quinte del nuovo film di Patty Jenkins!

Stando al sito americano The Ronin, la scenografia Aline Bonetto si sarebbe unita alla crew tecnica dell'atteso Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins, nuovo lungometraggio dell'Universo di Guerre Stellari diretto dall'autrice di Wonder Woman, con cui la Bonetto ha già collaborato proprio nel cinecomic DC Films.

"Sento un'enorme pressione nel realizzare un grande film di Star Wars, ovviamente. La fan base è incredibile e gigantesca e non è un compito da poco. Questo è davvero ciò che penso" ha detto la Jenkins durante una recente intervista con Yahoo. "Se posso trovarmi in una posizione rivoluzionaria per spianare la strada ad altre persone, è qualcosa di fantastico. Spero di riuscire a farlo. Fortunatamente ho già sperimentato la pressione di Wonder Woman. Quindi mi sono abbastanza abituata al fatto che non c'è davvero nulla che tu possa fare al riguardo. Devi solo provare a fare un bel film ed essere molto diligente nel tenere gli occhi fissi sulla palla, e assicurarti di pensare sempre a tutto. Quindi andrò avanti e cercherò di fare un bel film."



Lo scorso gennaio, inoltre, Chris Pine aveva rivelato: "Le ho parlato per un po', non del mio coinvolgimento, ma della storia. Me ne ha raccontato un po', e sembra davvero davvero grandiosa. Sono entusiasta per lei, emozionato all'idea di cosa realizzerà e per chi. Se qualcuno è in grado di re-immaginare quel mondo con un tocco più fresco e originale questa è lei".



Star Wars: Rogue Squadron uscirà nelle sale cinematografiche americane il 22 dicembre