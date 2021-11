Star Wars: Rogue Squadron, posticipate le riprese del film: sarà rinviata anche l'uscita?

Si parlava ieri di un film di Star Wars su The Old Republic, e di un possibile rinvio di Rogue Squadron, e in effetti oggi arriva la notizia di un cambio di tempistiche per la produzione della pellicola diretta da Patty Jenkins. Ma capiamo come e perché.

Sembra che il calendario cinematografico Disney relativo a Star Wars stia subendo dei cambiamenti.

Secondo delle indiscrezioni segnalate dall'Hollywood Reporter, le riprese del film Star Wars: Rogue Squadron diretto da Patty Jenkins non inizieranno nel 2022 come previsto, ma sarebbero state invece posticipate.

La motivazione citata sarebbe da riscontrare in conflitti di calendario con i numerosi impegni della regista, che ricordiamo ha in cantiere anche un terzo film di Wonder Woman per Warner Bros. e un film dedicato a Cleopatra per Paramount.

Sebbene non sia stato specificato quale titolo potrebbe esservisi accavallato, Wonder Woman 3 avrebbe dovuto seguire Rogue Squadron, ma ora come ora potrebbe anche avvenire l'opposto.

Non si sa ancora, invece, se di conseguenza cambierà anche la data d'uscita di Rogue Squadron, visto che è ancora segnato al 22 dicembre 2023, ma è molto probabile che questa vada a slittare.

Star Wars: Rogue Squadron sarebbe dovuto essere il primo film di Star Wars dopo L'Ascesa di Skywalker, ma vedremo se sarà effettivamente così.