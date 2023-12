Star Wars: Rogue Squadron di Patty Jenkins doveva uscire oggi: cosa è andato storto?

L’universo di Star Wars ha vissuto, negli ultimi dieci anni, un’espansione incredibile in termini di spin off e storie collaterali a quelle della saga principale. Tra i tanti prodotti presentati o vicini alla pubblicazione c’è da segnalare, però, la cancellazione dell’uscita di Rogue Squadron, film che sarebbe dovuto essere stato presentato oggi.

Dopo aver parlato della cancellazione della data d’uscita di Rogue Squadron, torniamo a parlare del film che Patty Jenkins avrebbe dovuto dirigere per il franchise di Star Wars per cercare di capire cosa sia andato storto e quale potrebbe essere il futuro dell’opera presentata al pubblico nel dicembre del 2020.

Nonostante la regista abbia rinunciato a dirigere un film su Cleopatra con Gal Gadot e sia uscita fuori dalla produzione di Wonder Woman 3 a causa di divergenze creative, non c’è stato alcun passo avanti in termini di produzione per quanto riguardi il suo lavoro per la saga creata da George Lucas.

Dopo la rimozione dal calendario delle uscite, nel settembre 2022, e le indiscrezioni a proposito di una sua cancellazione definitiva, datate marzo 2023, la presidentessa della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha precisato come ci sia ancora margine di manovra per il progetto della Jenkins: “Rogue Squadron è sicuramente qualcosa di cui ancora parliamo. Che finisca con l’essere un film o una serie tv, sicuramente è qualcosa di cui parlaremo”.

L’opera avrebbe dovuto introdurre una nuova generazione di piloti di caccia stellari, portando la saga nell’era futura della galassia.

In attesa di scoprire quale sarà, nel concreto, il futuro del progetto della regista di Monster, vi lasciamo alla line-up delle uscite in streaming di Star Wars per il 2024.