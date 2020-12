Star Wars Rogue Squadron, il nuovo film era stato anticipato dal videogame Squadrons!

Star Wars: Squadrons, il nuovo videogame pubblicato da EA, potrebbe contenere un easter-egg dedicato a Star Wars Rogue Squadron, il nuovo film della saga annunciato durante il Disney Investor Day.

La rivelazione del film, che sarà diretto da Patty Jenkins, ha fatto sì che il sito Inverse iniziasse a pensare a potenziali collegamenti tra il gioco di EA e il progetto firmato dalla regista di Wonder Woman 1984: e, guarda caso, nel videogioco è stato trovato un easter-egg passato in sordina al tempo della pubblicazione.

Il sito nota che Wedge Antilles appare nel gioco e fa menzione di una missione segreta quando l'avatar del giocatore condivide con lui una conversazione. "Normalmente, vorrei che lo facesse la Rogue Squadron, ma il generale Syndulla mi ha dato un incarico temporaneo al Progetto Starhawk", dice il personaggio al vostro avatar. "Nel frattempo, la Rogue si sta occupando - beh, anche questo è riservato - il generale Syndulla ci tiene tutti occupati".

Insomma, rivisto in retrospettiva conoscendo l'esistenza del film appena annunciato questa linea di dialogo assume una nuova importanza. Da notare che sul sito ufficiale di Star Wars il film Rogue Squadron è descritto come "la storia di una nuova generazione di piloti di caccia stellari, impegnati a guadagnarsi il rispetto mentre rischiano la vita in un viaggio da brivido ad alta velocità". In pratica l'idea alla base del videogame.

