Star Wars: Rogue Squadron, il film di Patty Jenkins è ancora in lavorazione!

Patty Jenkins non molla il progetto della regia di un film di Star Wars e dopo la notizia della rimozione del film dal calendario delle uscite, la regista ha specificato che il lavoro sul lungometraggio non è stato affatto messo da parte. Star Wars: Rogue Squadron è un'ipotesi concreta, come dimostrano le parole di Jenkins.

"Inizialmente ho lasciato Rogue Squadron dopo un lungo processo di sviluppo produttivo, quando è diventato chiaro che non sarebbe potuto accadere abbastanza presto e non volevo ritardare ulteriormente Wonder Woman 3. Quando l'ho fatto, Lucasfilm mi ha chiesto di prendere in considerazione l'idea di tornare in Rogue Squadron dopo WW3, cosa che sono stata onorata di fare, quindi ho accettato. Abbiamo stipulato un nuovo accordo. In effetti ci sto ancora lavorando e quel progetto è attivamente in fase di sviluppo da allora" ha concluso Jenkins.



Ovviamente non è detto che alla fine il film si concretizzi. Nella dichiarazione della regista pubblicata su Twitter ci sono alcuni passaggi fondamentali:"Non so se accadrà o meno. Non lo faremo mai finché il processo di sviluppo non sarà completato ma non vedo l'ora che giunga al suo potenziale".

La rimozione di Rogue Squadron dalle uscite aveva messo in allarme gli appassionati di Star Wars vogliosi di scoprire questa nuova avventura creata da Patty Jenkins ma la regista ha precisato che il progetto non è affatto tramontato.



Il franchise di Star Wars negli ultimi anni ha fornito diverse novità ai propri fan, tra cui la prima serie tv The Mandalorian, con protagonista Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, al fianco di Grogu, conosciuto inizialmente come Baby Yoda.

