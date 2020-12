Star Wars: Rogue Squadron, Chris Pine conosce la trama del film di Patty Jenkins

Nel corso dell'Investor Day qualche settimana fa, la Disney ha annunciato l'arrivo del prossimo film ambientato nella galassia lontana lontana e che sarà Star Wars: Rogue Squadron, per la regia di Patty Jenkins. Non si conoscono ancora i dettagli della pellicola, ma Chris Pine ha dichiarato di conoscere la storia e ne è già molto entusiasta.

Pine, che con la Jenikns ha girato Wonder Woman e il più recente Wonder Woman 1984, ha dichiarato che la regista gli avrebbe raccontato la trama del film e su questa ha detto che sarà "davvero grandiosa". Basandosi solo sul titolo del film, i fan si sono già fatti un'idea sul tono che la pellicola dovrebbe avere, ovvero quello di un film di guerra ambientato nella galassia lucasiana e si concentrerà sicuramente su un manipolo di piloti Ribelli, con Pine che rivela altri dettagli:

"Le ho parlato per un po', non del mio coinvolgimento, ma della storia. Me ne ha raccontato un po', e sembra davvero davvero grandiosa. Sono entusiasta per lei, emozionato all'idea di cosa realizzerà e per chi. Se qualcuno è in grado di re-immaginare quel mondo con un tocco più fresco e originale questa è lei".

Sul sito ufficiale di Star Wars il film Rogue Squadron è descritto come "la storia di una nuova generazione di piloti di caccia stellari, impegnati a guadagnarsi il rispetto mentre rischiano la vita in un viaggio da brivido ad alta velocità". In pratica l'idea alla base del videogame Star Wars: Squadrons.

L'annuncio del film ha fatto sì che il sito Inverse iniziasse a pensare a potenziali collegamenti tra il gioco EA e il progetto firmato dalla regista di Wonder Woman 1984: e, guarda caso, nel videogioco è stato trovato un easter-egg passato in sordina al tempo della pubblicazione. Il sito nota che Wedge Antilles appare nel gioco e fa menzione di una missione segreta quando l'avatar del giocatore condivide con lui una conversazione.