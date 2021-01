Star Wars: Rogue Sqadron, Chris Pine nel cast del film di Patty Jenkins

Chris Pine in queste ultime settimane ha parlato molto del fatto che Patty Jenkins sarà la prima a riportare Star Wars al cinema dopo la conclusione della saga degli Skywalker con l'ultimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Questo, unito al fatto che i due hanno già lavorato insieme, potrebbe indicare una sua probabile partecipazione al film.

Solo pochi giorni fa, lo stesso Pine aveva dichiarato di conoscere la trama di Star Wars: Rogue Squadron, il film annunciato all'Investor Day della Disney il mese scorso e che riporterà il franchise della Lucasfilm al cinema nel 2023, ovvero a quattro anni di distanza da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nel corso dell'intervista, Pine specificava che non c'erano ancora state discussioni su una sua partecipazione al film, ma il fatto che l'attore ne abbia parlato a più riprese con la regista e il rapporto d'amicizia che lega i due dopo anni di lavoro insieme sul set di Wonder Woman e Wonder Woman 1984 potrebbe sicuramente lasciare aperta più di una porta a un suo ingresso nel cast della pellicola, di cui sappiamo ancora pochissimo.

"Le ho parlato per un po', non del mio coinvolgimento, ma della storia. Me ne ha raccontato un po', e sembra davvero davvero grandiosa. Sono entusiasta per lei, emozionato all'idea di cosa realizzerà e per chi. Se qualcuno è in grado di re-immaginare quel mondo con un tocco più fresco e originale questa è lei".

Sul sito ufficiale di Star Wars il film Rogue Squadron è descritto come "la storia di una nuova generazione di piloti di caccia stellari, impegnati a guadagnarsi il rispetto mentre rischiano la vita in un viaggio da brivido ad alta velocità". In pratica l'idea alla base del videogame Star Wars: Squadrons.