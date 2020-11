Star Wars, Rogue One in trend sui social nel Giorno del Ringraziamento: i fan lo adorano

Nel Giorno del Ringraziamento i fan di Star Wars hanno riempito i social con ringraziamenti dedicati a Rogue One: A Star Wars Story, primo spin-off cinematografico della saga con protagonista Felicity Jones.

Il film del 2016 è improvvisamente diventato un trend topic sui social network nelle scorse ore, poiché i fan e addirittura qualche critico hanno iniziato a parlarne indicandolo fra i migliori film di Star Wars mai fatti.

Il film spinoff, che ha raccontato la storia di una banda disorganizzata di ribelli nei momenti immediatamente precedenti a quelli di Star Wars: A New Hope, il primo storico episodio del franchise considerato il quarto capitolo del canone, è stato sicuramente un successo fin dalla sua prima uscita, ma le sue coraggiose scelte creative e le grandissime differenze rispetto ai film della saga principale sono state sicuramente polarizzanti per il pubblico. Come dimostra questa 'nuova rinascita' sui social, tuttavia, oggi pare che i fan siano tutti dalla parte di Rogue One, film attualmente disponibile sul servizio di streaming Disney+.

E a proposito della piattaforma on demand: Cassian Andor, il personaggio di Rogue One interpretato da Diego Luna, prossimamente tornerà con una mini-serie spin-off dedicata. Cosa vi aspettate dal progetto? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture: