Star Wars Rogue One è stato davvero diretto da Tony Gilroy durante le riprese aggiuntive?

Star Wars Rogue one è ritornato nelle sale americane ed è stato un successo a livello di incassi. Il regista del film ha commentato di recente i rumour che circolano da anni riguardanti la regia di Tony Gilroy durante le riprese aggiuntive.

Gareth Edwards, in un’intervista a Variety, ha risposto a una domanda diretta sul reshooting realizzato da Gilroy, glissando parzialmente: “Il modo in cui si realizza un film è importante quanto la sua sceneggiatura. Preferirei il pieno controllo sul processo e una sceneggiatura mediocre a una sceneggiatura davvero buona e zero controllo sul processo. L’unica cosa che posso dire è che sono stato incredibilmente fortunato. Sono riuscito a fare un film di “Star Wars”. In questo senso ho vinto la lotteria. L'idea che una persona privilegiata come me possa in qualche modo insinuare che sia stata qualcosa di diverso dall'esperienza straordinaria che è stata, come dire, non ho alcuna empatia per quella persona, e non voglio nemmeno essere quella persona."

Anche Gilroy non ha voluto commentare la vicenda, rifiutandosi di discutere i dettagli del ciclo di produzione di Rogue One: “Più si sente parlare di autorità in rete su ciò che è accaduto in quel film, meno sanno, vuol dire questo. Questo è tutto ciò che va precisato”

Il set della pellicola appartenente all’universo di Star Wars è stato molto trafficato; infatti, non solo Edwards e Gilroy si sono alternati alla regia, ma anche Peter Jackson era presente sul set di Rogue One. E voi cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti.