Star Wars, Robert Englund di Nightmare ricorda quando aiutò Mark Hamill per il ruolo

Difficile immaginare un collegamento tra l'horror Nightmare e la saga di fantascienza Star Wars, eppure Robert Englund, interprete dell'iconico serial killer, ha ricordato una storia dal risvolto stratosferico: oltre ad aver aiutato l'amico Mark Hamill, avrebbe potuto essere a sua volta scritturato come Luke Skywalker!

All'epoca sperava di partecipare in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, quando un agente gli ha suggerito di interessarsi a un "film spaziale che stavano proiettando dall'altra parte della sala". Eppure, l'attore ha subito raccomandato Mark Hamill per il ruolo.

"Sono un caratterista" ha dichiarato Englund, "quindi non ci ho mai pensato per me, ma, quando sono tornato nel mio appartamento, c'era Mark con una Heineken in mano che guardava Bob Newhart. Gliene ho parlato, così ha preso il telefono e ha chiamato il suo agente. Dopodiché, credo che lo avesse già scelto per il ruolo. Potrebbe essere vero, non so, ma per certo Mark non ne aveva ancora sentito parlare. Gliel'ho detto, e lui si è messo al telefono. Questa è la storia".

Sappiamo benissimo come sono andate le cose: l'attore di Cannon, Mistero in galleria e Le strade di San Francisco è diventato il protagonista della saga di George Lucas, eppure non varrà lo stesso per il futuro: Mark Hamill esclude il ritorno in Star Wars.

Non per questo la carriera di Englund è stata meno eccezionale: da Nightmare a Il fantasma dell'Opera, da The Mangler a Good Day for It, sono moltissime le pellicole in cui ha recitato l'attore di Glendale. Come se non bastasse, Robert Englund implora le nuove tecnologie per un nuovo Nightmare.