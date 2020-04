Star Wars: riviviamo le reazioni del pubblico al leggendario "io sono tuo padre"

La scena in cui Darth Vader rivela la verità a Luke, dopo uno spettacolare combattimento con le spade laser, è di sicuro uno dei momenti chiave di Star Wars: L'impero colpisce ancora, che non ha mancato di sconvolgere il pubblico accorso in sala nel lontano 1980.

Secondo i piani originali di George Lucas la parentela tra Vader e Luke non sarebbe neanche dovuta essere presente, ma l'idea finì per determinare il futuro dell'intera saga degli Skywalker. Grazie ad una sorta di reperto archeologico, una ripresa in VHS pubblicata su Youtube dall'utente Clavis, sentiamo chiaramente le reazioni degli spettatori alla sconvolgente rivelazione.

Innanzi tutto è possibile distinguere la crescente preoccupazione per la sorte di Luke, soprattutto quando Vader riesce a colpirlo amputandogli una mano. Dopodiché si passa al momento di massima tensione: "Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre?", chiede il villain, dopo aver esortato Luke ad unirsi al lato oscuro. "Mi ha detto abbastanza, che sei stato tu ad ucciderlo!".

"No, io sono tuo padre", e a questo punto è divertente notare tutta la sorpresa e lo sconcerto degli spettatori.

Lo sceneggiatore Lawrence Kasdan ha spiegato come è stato costruito il colpo di scena di Darth Vader, mentre i fumetti lasciano indizi su un presunto Jedi più potente di Anakin Skywalker.