Star Wars: riviviamo la prima volta di Adam Driver con il costume di Kylo Ren

Nel corso della giornata di ieri, ufficialmente lo Star Wars Day, è stata condivisa in rete un'immagine dietro le quinte di Star Wars: Il Risveglio della Forza che ci mostra la prima volta in cui Adam Driver provò il costume di quello che sarebbe diventato il personaggio simbolo della trilogia: Kylo Ren.

A condividere lo scatto è stato John Wilson che ha avuto il privilegio di documentare il dietro le quinte e la lavorazione di Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams direttamente dalla pre-produzione al set delle riprese vere e proprie. Nello scatto vediamo proprio Driver con indosso probabilmente per la prima volta il costume nero di Kylo Ren, ancora senza elmo. Queste le parole dell'autore dello scatto: "Documentare la creazione di Il Risveglio della Forza è stato il lavoro dei miei sogni, significa che ho avuto la possibilità di fotografare le diverse fasi di realizzazione e di produzione. Dalla costruzione dei set, alla realizzazione degli oggetti di scena e dei costumi creati per tutti i membri del cast. Qui abbiamo l'incredibilmente talentuoso Michael Kaplan insieme ad Adam Driver mentre prova il costume di Kylo Ren. Essere in grado di immortalare momenti come questo, ecco di cosa si tratta!".

Il percorso di Kylo Ren e l'interpretazione di Driver sono state tra le cose più apprezzate di quest'ultima trilogia di Star Wars non proprio amatissima dai fan, ma capace comunque di portare nelle casse della Disney svariati miliardi di dollari. Proprio il mese scorso parlavamo di una scena alternativa de Il Risveglio della Forza inizialmente concepita per l'incipit del film.

Solo di ieri, la conferma ufficiale di Taika Waititi a bordo di regia e co-sceneggiatura di un nuovo film di Star Wars ancora avvolto nel mistero.