Star Wars, l'ultima rivelazione: i Jawa usano la puzza per comunicare!

L'universo di Star Wars è tanto ampio che è impossibile conoscerne ogni aspetto: per quanto possiamo approfondirlo, ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire e imparare, proprio come dimostra il post pubblicato in queste ore dal profilo Instagram ufficiale della saga circa il modo in cui i Jawa comunicherebbero tra di loro.

Dopo averci svelato tramite un romanzo il modo in cui i Sith potrebbero sottrarre la Forza ai Jedi, infatti, i ragazzi di Lucasfilm hanno deciso di metterci al corrente di un particolarissimo aspetto del linguaggio degli strani esseri che spesso fanno la loro comparsa nel franchise, e che a quanto pare utilizzerebbero, oltre a un loro alfabeto, anche... La loro puzza!

"Il linguaggio Jawaese utilizza gli odori proprio come delle parole. La puzza dei Jawa li aiuta a comprendersi tra di loro, ma rende davvero impossibile a chiunque altro imparare la loro lingua" si legge nel post pubblicato su Instagram dall'account ufficiale di Star Wars. Decisamente singolare, non trovate? Ma d'altronde, siamo davvero ancora in grado di ritenere che qualcosa sia impossibile nell'universo ideato da George Lucas?

Insomma, anche oggi Star Wars ci ha riservato la nostra dose di meraviglia, proprio come accade da ormai 50 anni a questa parte: siamo sicuri, comunque, che le sorprese non siano ancora finite! Alfabeti singolari a parte, comunque, scopriamo insieme che ruolo avrebbe potuto interpretare Christian Bale in Star Wars.