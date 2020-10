Star Wars, rivelate le location per il film di Taika Waititi? Spoiler, ci sarà tanta neve!

Secondo quanto riportato in queste ore dal Daily Record, Lucasfilm e Taika Waititi si starebbero preparando a selezionare le location per le riprese del nuovo, misterioso e attesissimo film della saga di Star Wars.

Stando al report, la produzione spera di poter immortalare filmati di paesaggi innevati e zone montuose in Scozia già a a partire da dicembre, anche se al momento né lo stesso Waititi né tanto meno Lucasfilm o Disney hanno offerto alcun dettaglio ufficiale in proposito e dunque qualsiasi eventuale tipo di piano rimane soggetto a modifiche, soprattutto per via del pericolo Covid-19.

"È fantastico che Star Wars abbia deciso di utilizzare gli scenari mozzafiato della Scozia per alcuni dei loro primi scatti di produzione", dichiara una fonte al Daily Record. "Il film è distante ancora qualche anno, soprattutto per via della crisi COVID che ha rallentato le cose, ma sono certo che i fan saranno molto felici di sapere che le cose si muovono dietro le quinte. Le riprese si svolgeranno nelle Highlands e si concentreranno sulle colline e sulle aree circostanti".

Questo nuovo rapporto non offre molti dettagli sulle tempistiche del film né specifica quando potrebbero potenzialmente iniziare le riprese, ma sapere che la produzione si prepara a muoversi rappresenta comunque una notizia entusiasmante per i fan. L'outlet ha aggiunto: "Si tratterà probabilmente di una piccola troupe e un assistente alla regia diretti in Scozia per girare per tre giorni".

Ricordiamo che attualmente Disney e Lucasfilm stanno sviluppando anche un film di Star Wars prodotto da Kevin Feige.