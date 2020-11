Star Wars: rivedremo ancora Rey nel franchise? Risponde Daisy Ridley

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nelle sale cinematografiche ormai quasi un anno fa e il pubblico dopo un anno di critiche da un lato e apprezzamenti dall'altro si chiede in che modo il franchise continuerà al cinema, anche alla luce del successo "televisivo" di The Mandalorian. Rivedremo ancora il personaggio di Rey in qualche modo?

Per sua natura, il franchise di Star Wars è decisamente uno dei più estesi tra quelli esistenti e arrivati al cinema ed esistono tanti modi in cui uno specifico personaggio può far ritorno nella saga in maniera canonica, dai film appunto alle serie televisive (animate e in live-action), dai fumetti ai videogiochi. E' successo ad esempio con il ritorno di Darth Maul nella serie Star Wars: The Clone Wars, e ancora con quello di Darth Vader nel mondo dei fumetti (editi dalla Marvel).

A rispondere alla domanda sul destino di Rey nel franchise è stata la stessa Daisy Ridley che l'ha interpretata nella nuova trilogia sequel. L'attrice ne ha parlato recentemente a IGN: "Penso che la bellezza di Episodio IX risieda nel suo finale così carico di speranza e potenziale. Mi è sembrato il finale perfetto per Rey. La grande battaglia è stata in Episodio VII, VIII e IX; penso che adesso stia semplicemente correndo per una foresta da qualche parte e divertendosi [dopo quello che avviene in L'Ascesa di Skywalker]".

La Ridley ha quindi aggiunto: "Sono totalmente soddisfatta di come si sia conclusa la sua storia. Non so cos'altro potrebbe fare, inoltre ci sono tantissimi personaggi stupendi in Star Wars, il ché è una cosa straordinaria. Stavo guardando il nuovo episodio di The Mandalorian, ed è assurdo pensare a cosa sta facendo e a dove potrebbe portare".

Ricordiamo che l'intera saga degli Skywalker è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati alla piattaforma digitale. Recentemente, George Lucas ha diffuso i dettagli sui suoi piani per la nuova trilogia poi abbandonati. Anche John Boyega ha commentato un suo ritorno nel franchise.