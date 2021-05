Star Wars, rivedremo Daisy Ridley nel ruolo di Rey? Il punto della situazione

Dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si è chiusa la terza trilogia, e probabilmente un'era nella galassia lontana lontana. Il franchise prosegue e va a gonfie vele, grazie a serie come The Mandalorian e The Bad Batch, e sono anche iniziate le riprese di Obi-Wan Kenobi. Con l'Episodio IX, però, è saprita dai radar Rey.

Ci sarà spazio nel futuro di Star Wars per la giovane Jedi interpretata da Daisy Ridley? Le ultime voci parlano di una trattativa tra l'attrice e Lucasfilm per un nuovo progetto, ma proviamo a capire cosa c'è di vero.

I rumor sul ritorno di Daisy Ridley nel franchise non sono molto dettagliati: non sappiamo, per esempio, se la presunta trattativa riguardi un film successivo nella timeline a L'Ascesa di Skywalker o uno spin-off di altro tipo; non sappiamo se sarà un live-action o un film di animazione, né se il progetto sarà destinato alle sale cinematografiche o allo streaming su Disney+.

Quello che è certo è che Daisy Ridley è molto legata a Rey, e che se ci fosse l'opportunità di indossare nuovamente i panni della Jedi non se la lascerebbe sfuggire. E proprio il fatto che il franchising di Star Wars si sta espandendo, sfruttando anche opportunità che in passato non esistevano, lascia ben sperare i fan: l'occasione per rivedere Rey Skywalker potrebbe davvero arrivare.