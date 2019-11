Star Wars, il ritorno di Palpatine fu pianificato ai tempi de Il Risveglio della Forza

Durante una recente intervista J.J. Abrams, co-sceneggiatore e regista di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ha parlato di alcuni aspetti dell'atteso ultimo film della saga, compreso l'inaspettato ritorno dell'Imperatore Palpatine.

Parlando con Uproxx, Abrams ha dichiarato:

“Quando guardi indietro a questi nove capitoli, che costituiscono un'unica grane storia, ti rendi conto che forse sarebbe stato più strano non averlo, Palpatine, nell'ultimo film. La sua assenza dalla terza trilogia sarebbe stata un'assenza evidente. Sarebbe stato molto strano. Questo non vuol dire che c'era una bibbia e sapevamo cosa sarebbe successo ad ogni passo. Ma quando Larry Kasdan e io abbiamo lavorato a The Force Awakens, non ci siamo mossi alla cieca. Abbiamo esaminato approfonditamente quello che era successo prima. Abbiamo scelto di raccontare una storia che tocca temi e idee specifici che abbiamo visto prima, per iniziarne una nuova. Ma abbiamo esaminato tutto ciò che è venuto prima per chiederci dove volevamo andare."

Abrams ha continuato: “Quindi ci sono state discussioni al riguardo in quel momento. Tuttavia, come ogni inizio, vuoi inserire i temi principali, ma non vuoi essere necessariamente chiaro su ogni cosa. E poi quando Rian è stato invitato a fare The Last Jedi, ci siamo incontrati e abbiamo parlato di alcune cose e lui ha scritto la sua storia. E quando ho letto la sceneggiatura, mi sono reso conto che questo non interferiva con nulla di quello che Larry e io avevamo discusso, di quello che speravamo di riuscire a fare. Ci sono state alcune cose molto specifiche che siamo riusciti a fare in questo film che ci hanno fatto ridere, perché ci siamo resi conto che finalmente stavamo facendo quella cosa di cui avevamo parlato cinque anni prima".

