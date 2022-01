Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, c'è Lightman in un video inedito del film!

Mentre molti si chiedono quando arriverà il prossimo film di Star Wars, noi ci guardiamo indietro, e commentiamo Il Ritorno dello Jedi, di cui è iniziato a circolare un video su Twitter da qualche ora. Sembra, infatti, che sia stata trovata una scena tagliata dal film, che è arrivata anche al maestro dei VFX Phil Tippett, che l'ha commentata.

La sequenza in questione mostra Lightman in un divertente costume, che ha fatto ridere non solo i fan di oggi, ma anche chi ai tempi era sul set. A confermarlo è stato proprio Tippett, che ha detto: "Appariva in questo modo. Tutti hanno riso. [La scena] non è mai stata girata". Sicuramente il reparto costumi aveva le sue colpe in questo. Troverete il video incriminato in fondo all'articolo.

In ogni caso non si tratta di una grande perdita per il film, che ha potuto fare decisamente a meno di questa scena. La stessa cosa non si può dire per The Rise of Skywalker dove la scena in cui Kylo Ren torturava Chewbacca a bordo della sua nave è stata rimossa. Sicuramente lasciarla avrebbe cambiato completamente la storia, rendendola decisamente più dark. Un momento che, se tenuto, avrebbe cambiato tutto. "'Forse la trasformazione di Kylo Ren in Ben Solo sarebbe stato un atto così disumano che diversi spettatori l'avrebbero trovata una cosa imperdonabile anche se [lui] ha poi salvato l'intera galassia.'"

Dunque sia nel primo caso sia in questo sembra che le scene tagliate siano state eliminate con criterio. Certo, partendo comunque da motivi diversi. Oggi non possiamo che pensare che sia stato meglio così.