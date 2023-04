Star Wars: Il ritorno dello Jedi tornerà al cinema per festeggiare il 40esimo anniversario

Dalla Star Wars Celebration 2023, che Everyeye sta seguendo in questi giorni in presenza, non arrivano solo grandi novità sul futuro della saga di Star Wars, con l'annuncio di ben tre nuovi film per il grande schermo, ma anche sentitissimi e doverosi omaggi al glorioso passato.

In questi minuti, infatti, dal palco della Star Wars Celebration è stato annunciato che Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi tornerà al cinema in occasione del 40esimo anniversario: l'evento, attesissimo dai fan più navigati della saga, è previsto per il mercato Nord-Americano a partire dal prossimo 28 aprile, esattamente tra venti giorni. Al momento non è dato sapere se il sesto episodio cinematografico del franchise, il primo storico finale della trilogia originale, tornerà in programmazione anche nei cinema italiani, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Diretto da Richard Marquand, Il ritorno dello Jedi uscì nei cinema il 25 maggio 1983 e incassò 572 milioni di dollari in tutto il mondo (quando ancora 572 milioni di dollari a livello globale era una cifra enorme). Con protagonisti Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Ian McDiarmid, James Earl Jones ed Anthony Daniels, il film ottenne quattro nomination agli Oscar, nelle categorie di scenografia, sonoro, montaggio sonoro e colonna sonora (a John Williams), e fu insignito del Premio Oscar Speciale per i traguardi pionieristici ottenuti nel campo degli effetti speciali.

