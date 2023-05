Star Wars: Il ritorno dello Jedi sbanca i cinema ed entra nella top5 degli incassi

Come anticipato qualche settimana fa dalla Star Wars Celebration, nelle sale cinematografiche USA è tornato in cartellone Star Wars: il ritorno dello Jedi, leggendario capitolo conclusivo della prima trilogia della saga di George Lucas che ha festeggiato i quarant'anni dall'uscita originale.

E dopo il week-end di programmazione, da segnalare che, mentre Super Mario Bros. superava il miliardo di dollari a livello globale diventando il quinto film uscito dopo la pandemia a riuscire nell'impresa e il primo film animato a farlo dal 2019, Il ritorno dello Jedi ha celebrato i suoi 40 anni rientrando in top5 dei migliori incassi del week-end: il film ha infatti incassato un totale di 5 milioni di dollari al botteghino nord-americano, un risultato significativo per un film in circolazione da quattro decenni. Tra l'altro le proiezioni celebrative andranno avanti per tutta la settimana, dunque è molto probabile che il totale di questa nuova riedizione non farà che salire ulteriormente.

Per quanto riguarda il futuro della saga, ricordiamo che oltre alle tante serie tv in arrivo su Disney+ come Ashoka Tano, Andor 2, Skeleton Crew e The Acolyte, il franchise di Star Wars sta per tornare anche sul grande schermo: alla Star Wars Celebration sono stati annunciati ufficialmente tre nuovi film della saga, uno diretto da Dave Filoni che fungerà da crossover e conclusione del 'MandoVerse' di Disney+, uno scritto da Steven Knight e incentrato sul ritorno di Rey di Daisy Ridley come Maestra Jedi e un altro scritto e diretto da James Mangold che fornirà un vero e proprio prequel dell'intero franchise, dato che sarà ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker.

