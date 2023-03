Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, un giovane David Fincher sul set! Il video è virale

David Fincher è uno dei registi più rinomati e apprezzati di Hollywood, autore di cult come Seven, Zodiac e The Social Network. Com'è noto il cineasta iniziò a muovere i primi passi nel mondo del cinema sul set di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, come assistente agli effetti visivi per Industrial Light & Magic.

Nelle ultime ore su Twitter è stato pubblicato un video in bianco e nero che mostra un giovanissimo David Fincher sul set del film che parla e gesticola con in sottofondo Billie Jean di Michael Jackson.



Star Wars: Il ritorno dello Jedi uscì nelle sale nel 1983, diretto da Richard Marquand, terzo e ultimo capitolo della prima trilogia della saga di Guerre Stellari creata da George Lucas negli anni '70 con Una nuova speranza (1977) e L'Impero colpisce ancora (1980). David Fincher non dirigerà mai Star Wars nel corso della sua carriera ma proprio in quell'universo conobbe il grande cinema,



In quegli anni alla Industrial Light & Magic, Fincher lavora come assistente e operatore sul set di molti grandi e conosciuti lungometraggi degli anni '80 come La storia infinita e Indiana Jones e il tempio maledetto, cimentandosi soprattutto nel comparto dedicato alla pittura.

Lascerà la società di Lucas nel 1984 per intraprendere la propria carriera da regista, che si rivelerà estremamente positiva.



Di recente David Fincher ha realizzato il thriller The Killer classificato come R-Rated per violenza e nudità e prodotto da Netflix.