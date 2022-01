Star Wars: Il risveglio della Forza, dissapori tra Lucasfilm e JJ Abrams? Ecco i dettagli

A più di due anni dalla conclusione della Skywalker Saga, un dirigente della Lucasfilm ha condiviso alcune informazioni che spiegano meglio alcune delle discutibili decisioni prese durante la produzione della nuova trilogia, comprese quelle che riguardano Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Mentre John Boyega ha svelato il suo film preferito di Star Wars, oggi scopriamo che a quanto pare Lucasfilm e JJ Abrams si sono scontrati su una decisione importante. In una serie di tweet (ora cancellati), il direttore creativo di Star Wars Pablo Hidalgo ha condiviso un aneddoto su come uno dei grandi cambiamenti fosse "l'insoddisfacente via di mezzo" su dove collocare la capitale dell’Universo di Star Wars.



Quando è stato interrogato su Twitter su Hosnian Prime, che fungeva da capitale della galassia in Il risveglio della forza in contrapposizione a Coruscant della trilogia prequel, Hidalgo ha spiegato:

"Fondamentalmente BR [Bad Robot di JJ Abrams] voleva che esplodesse; LFL [Lucasfilm Ltd.] no. Hosnian Prime era l'insoddisfacente via di mezzo. Succede." Hidalgo è poi tornato su questa risposta, chiarendo il suo commento: "dovrei dire 'alcune persone', perché non è che le aziende abbiano punti di vista”.

JJ Abrams apparentemente voleva che Coruscant fosse rivendicata come capitale della Nuova Repubblica, solo per farla esplodere con la nuova arma della Base Starkiller del Primo Ordine. La Lucasfilm avrebbe avuto un grosso problema con la distruzione di Coruscant, il che ha portato al disaccordo creativo. Questi tipi di aneddoti non fanno altro che confermare le opinioni dei fan riguardo alla Trilogia Sequel, che non è stata ben accolta nel suo complesso. Non perdetevi il nostro approfondimento sulle trilogie di Star Wars a confronto.