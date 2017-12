Star Wars: il Risveglio della Forza, ecco come la Disney ha dato l'ok per il film... FUN!

Vi siete mai chiesti come si sia arrivati alla decisione definitiva di iniziare una nuova trilogia di Guerre Stellari ? C'è chi l'ha fatto e in tono decisamente umoristico! Ecco come potrebbe essere andato l'incontro preliminare che ha portato alla luce verde per

Come sapete, pochi anni dopo la fredda accoglienza da parte del pubblico alla trilogia prequel realizzata da George Lucas, il regista ha venduto la Lucasfilm alla Disney che, immediatamente, ha iniziato a costruire le fondamenta di una nuova trilogia ambientata nella Galassia creata tanti anni fa dallo stesso Lucas. I rischi erano altissimi, ovviamente, ma, come abbiamo visto, l'incredibile risposta del pubblico ha portato Episodio 7 a un guadagno straordinario di più di 2 miliardi di dollari, facendo così ben sperare per il prosieguo della saga. Saga che, già nelle primissime intenzioni, doveva mantenere il tono della trilogia originale, cosa che ha fatto e che, naturalmente, è piaciuta moltissimo ai fan.

Tuttavia, e non è un segreto, ci sono stati alcuni detrattori alla nuova storia perché, secondo molti, è una copia bella e buona della trilogia originale: Star Wars: Il Risveglio della Forza, ha innumerevoli punti in comune con Una Nuova Speranza e, in questo simpatico video - che è stato fatto con il chiarissimo intento di intrattenere - qualche "bacchettata", c'è.

Per esempio il paragone tra Jakku e Tatooine, oppure... l'uccisione di un mentore (Han, Ben Kenobi, anyone?), il fatto che anche il Primo Ordine abbia la tecnologia per far saltare in aria i pianeti... Insomma, c'è parecchio su cui ridere e su cui riflettere.

Il che, naturalmente, non significa che la nuova storia non regga, anzi! Il video che vi postiamo è in lingua originale, date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti qui sotto.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è al cinema in Italia da ieri!