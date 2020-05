Star Wars: Rise of the Resistance, entriamo nell'attrazione a tema con la realtà virtuale

Se il vostro sogno è sempre stato unirvi alla Resistenza e partecipare alle più avvincenti avventure di Star Wars allora la speciale attrazione Star Wars: Rise of the Resistance, eccone svelati tutti i dettagli in uno speciale video di presentazione.

I segreti dell'universo lucasiano, lo sappiamo, non hanno mai fine, ma cosa succede quando possiamo viverli in prima persona?

I Disney World e Disneyland di tutto il mondo avrebbero dovuto accogliere il "regno" a tema spaziale già da questa estate, ma purtroppo la crisi causata dal COVID-19 ha causato la chiusura dei parchi da sogno in tutto il mondo e solo pochissimi hanno avuto modo di vedere Star Wars: Galaxy's Edge coi loro occhi.

Adesso, per accogliere virtualmente tutti i visitatori ed i curiosi, la Disney ha realizzato un vero e proprio tour di una delle attrazioni che fanno parte del complesso e che potete trovare nel player in alto.

Stormtrooper, cabine di comando, droidi ed alieni di ogni genere sono solo alcuni degli elementi che sarà possibile toccare con mano: i fortunati visitatori saranno catapultati in una vera e propria missione di salvataggio dei Ribelli: l'obiettivo? Ovviamente liberare le loro spie prigioniere dell'Impero.

Star Wars: Galaxy's Edge è solo l'ultimo degli ambiziosi progetti del franchise di Walt Disney, che ancora oggi porta aventi i valori del suo fondatore: non il semplice intrattenimento, ma la totale immersione in un'idea, un'emozione e, grazie alle più moderne tecnologie, persino un'intensa dose d'adrenalina.