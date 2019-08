Star Wars: Rise of Skywalker, e se la Rey malvagia fosse un clone?

Il D23 Expo di Anaheim è stato foriero di un bel po' di annunci a tema Star Wars, tra poster ufficiali e serie in arrivo su Disney+. A far discutere più di tutto è stata però la Rey vista in alcune immagini di un breve teaser di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Per lo stupore della stessa Daisy Ridley, infatti, nel footage i presenti in sala hanno potuto vedere un'inedita Rey palesemente passata al Lato Oscuro, con tanto di mantello nero e spada laser rossa a due lame. Ma le cose stanno davvero così?

Sarebbe infatti quantomeno ingenuo da parte di Disney svelare un colpo di scena di questa portata con così largo anticipo sull'uscita del film che chiuderà la nuova trilogia. Molto probabile allora che si tratti di un depistaggio, e che la Rey malvagia in questione nasconda qualcos'altro: alcuni ipotizzano che possa trattarsi di nient'altro che di un incubo della nostra eroina, ma ci sembrerebbe in tutta onestà una soluzione un po' troppo semplicistica per il polverone che si è sollevato.

Una possibile chiave di lettura ce la offre, invece, l'ormai confermato ritorno di Palpatine: non sappiamo ancora in che modo Darth Sidious rientrerà in scena in questo nono episodio della saga, ma il nuovo poster ufficiale lascia davvero pochi dubbi riguardo la sua presenza. Come sappiamo, inoltre, Kylo Ren entrerà in contatto con i Sith Stormtrooper parcheggiati dallo stesso Palpatine nelle Regioni Ignote: e se alla presenza di questi fosse legata l'esistenza di un clone di Rey?

Come più volte anticipato da attori e produzione, d'altronde, pare proprio che le origini della protagonista di questa trilogia saranno svelate in questo nuovo film. Chi ci dice, dunque, che in qualche modo Palpatine non abbia avuto accesso al codice genetico della ragazza per ripetere quanto già fatto col buon Django Fett? A questo punto il fantomatico passaggio al Lato Oscuro di Rey sarebbe legato a doppio filo con la storia della sua famiglia e tutto avrebbe un senso. Anche perché, nonostante i continui appelli di Kylo Ren ad abbracciare la parte sbagliata della Forza, una simile svolta nel personaggio ci sembrerebbe decisamente troppo forzata alla luce di quanto visto finora.

Si tratta ovviamente di semplici congetture: ciò che è certo è che in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ci sarà un nuovo temibile villain da fronteggiare, come svelato da John Boyega. Che si tratti proprio di una Rey più malvagia e potente? Non resta che attendere dicembre per scoprirlo.