Star Wars: le riprese del film su Obi-Wan Kenobi a gennaio 2019?

Lae lastanno 'spremendo' il franchise di, che è stato rilanciato danel 2015 e seguito da un primo spin-off/prequel, titolato, arrivato lo scorso Natale.

E adesso, a pochi giorni dalla release in Italia dell'ottavo capitolo, Star Wars - Gli Ultimi Jedi, ed in attesa di un primo footage dallo spin-off Solo: A Star Wars Story, in arrivo il prossimo anni, abbiamo delle potenziali informazioni su un altro degli spin-off in fase di sviluppo alla Lucasfilm ed incentrato interamente sul personaggio di Obi-Wan Kenobi.

Secondo il sito Omega Undergound, la Lucasfilm punterebbe ad iniziare le riprese del nuovo spin-off a gennaio 2019 ai Pinewood Studios UK. Se l'informazione verrà ufficializzata, questo vorrà dire che il film dedicato ad Obi-Wan Kenobi arriverà nel 2020. Ricordiamo che, nel 2019, arriverà Star Wars - Episodio IX, diretto da J.J.Abrams e che chiuderà questa nuova trilogia cinematografica iniziata con Il Risveglio della Forza e continuata con Gli Ultimi Jedi.

Oltre a questi, la Lucasfilm sta sviluppando, con Rian Johnson, un'altra trilogia di Star Wars che esplorerà "nuovi mondi e personaggi totalmente inediti"; secondo i rumor, inoltre, sono in cantiere anche dei potenziali spin-off sui personaggi di Yoda e Boba Fett.