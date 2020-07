Star Wars, un ricordo inedito su Carrie Fisher dal cast de Il Risveglio della Forza

Sono passati ormai quasi quattro anni dalla scomparsa prematura di Carrie Fisher, l'indimenticata Principessa Leia di Star Wars, ma c'è ancora chi ne approfitta per ricordare la sua professionalità ma anche la sua gentilezza sui set che frequentava. L'ultima è un membro del cast di Star Wars: Il Risveglio della Forza...

Stiamo parlando dell'attrice Maisie Richardson-Sellers, che nella pellicola di J.J. Abrams ha interpretato il militare della Resistenza Korr Sella e ha potuto condividere il set con la compianta attrice, con cui a quanto pare ha condiviso anche la sua prima esperienza su un set cinematografico. Lo ha raccontato nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter. Nonostante la Richardson-Sellers abbia solo un breve momento con la Fisher nel film finito, in realtà ha recitato al suo fianco in molte delle scene rimaste inedite del film in cui compare proprio il Generale della Resistenza.

"La mia prima esperienza davanti la macchina da presa in assoluto è stata con Carrie Fisher. Non avevo idea di quello che stavo facendo. Non ero mai stata su un set prima d'allora. Fino a quel momento avevo fatto solamente teatro. Sicuramente si è trattato di un battesimo di fuoco di quelli eccezionali. Da quella che poteva essere un'esperienza dolorosa si è trasformata in una veramente positiva, una dalla quale imparare qualcosa. Lei è stata la persona più gentile e dolce sul set. Una volta arrivati per la scena, mi dava una semplice occhiata e mi diceva: 'Ce la facciamo'. E per me era letteralmente la prima volta in assoluto. Lei è stata così gentile che si è rivelata un'esperienza molto piacevole e invece sarebbe potuta essere molto dolorosa. Poi sono andata al suo camerino per ringraziarla e lei era molto spontanea, mi disse 'entra dentro'. Mi sono seduta con lei e abbiamo iniziato a chiacchierare. Era molto aperta e io sono stata lì per due giorni soltanto. Non era obbligata a comportarsi in quel modo, specialmente con un attrice da due giorni".

