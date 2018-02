Star Wars, Rian Johnson vorrebbe rivedere Billy Dee Williams nei panni di Lando

, regista di, ha espresso il suo desiderio di rivedereancora una volta nei panni del mitico

Il panorama dei personaggi storici della saga di George Lucas è molto vasto (Luke, Leia, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 e così via…), e anche quelli considerati minori sono stati inclusi o hanno avuto il loro momento di gloria negli episodi della nuova Trilogia Sequel. È il caso dell’Ammiraglio Ackbar e anche di Nien Numb. Tuttavia, il capitano di quest’ultimo personaggio, Lando Calrissian (interpretato da Billy Dee Williams), non si è visto nemmeno nell’ottavo episodio della saga, dopo l’assenza nel capitolo precedente.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Entertainment Tonight, Rian Johnson ha così dichiarato: "Adoro il personaggio di Lando e spero tanto in suo ritorno sul grande schermo. Penso che quando i fan potranno vedere la sua versione da giovane in Solo, avranno voglia di altre sue avventure. Da fan di Star Wars, incrocio le dita affinchè Billy Dee possa tornare a indossare il costume di Lando."

Vi ricordiamo che a vestire i panni di un giovane Lando in Solo: A Star Wars Story ci penserà il talentuoso Donald Glover. La pellicola in questione è il secondo spin-off della saga dopo l'acclamato Rogue One e mostrerà le origini del personaggio di Han Solo (qui interpretato dall'attore Alden Ehrenreich) e della sua amicizia con Chewbacca (Joonas Suotamo). L'uscita nelle sale italiane è fissata per il 23 maggio.