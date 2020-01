Star Wars, Rian Johnson torna a parlare della sua misteriosa nuova trilogia

Dopo aver ottenuto la sua prima nomination agli Oscar grazie alla sceneggiatura originale di Knives Out - Cena con Delitto, è stato intercettato da Variety per un'intervista promozionale.

Ai microfoni della celebre rivista hollywoodiana lo sceneggiatore e regista ha avuto anche modo di aggiornare i suoi fan sullo stato della misteriosa nuova trilogia di Star Wars, annunciata quando The Last Jedi era ancora nei cinema tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018.

"Sto ancora discutendo con la Lucasfilm ma non hanno ancora annunciato nulla riguardo ai loro piani", ha detto Johnson, confermando quindi di essere ancora a bordo del progetto.

Con il 91% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, The Last Jedi è stato uno dei film meglio recensiti del 2017 e il quarto col maggior punteggio dell'intera saga, dietro soltanto a Una Nuova Speranza (93%), L'Impero Colpisce Ancora (94%) e Il Risveglio della Forza (93%).

Ricordiamo che il futuro della saga è ancora segreto, con la Lucasfilm che alla fine del 2019 fa aveva anticipato notizie in arrivo per il mese di gennaio. Non ci resta che attendere dunque, con nuove voci di corridoio che hanno indicato un'ambientazione nell'era dell'Alta Repubblica per il prossimo film, la cui data di uscita è fissata per dicembre 2022.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.