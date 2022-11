Star Wars, Rian Johnson sullo spin-off:'Ne stiamo ancora parlando'

A cinque anni di distanza dalla regia di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson è tornato a parlare della possibilità di creare una nuova trilogia che introducesse nuovi personaggi, qualcosa di mai esplorato nella galassia di Star Wars. Nel frattempo il regista ha lavorato ad altri progetti come Knives Out e Glass Onion.

Intervistato da Variety, Johnson ha dichiarato:"Realizzare Star Wars è stato il punto più alto della mia vita e quindi di nuovo, prego Dio di tornare un giorno".



Per quanto concerne la nuova trilogia, il regista del sequel di Knives Out - Glass Onion arriverà anche al cinema - ha spiegato:"Ne ho parlato con la presidente [Kathleen Kennedy] e ne stiamo ancora parlando. Ho vissuto un'esperienza così straordinaria realizzando Gli Ultimi Jedi. È del tutto una questione di programmazione. Per me, far uscire questo [Glass Onion] e realizzare il prossimo di questi [il sequel di Knives Out]... La risposta è che non lo so".



È abbastanza evidente come Rian Johnson in questo momento sia molto impegnato nel franchise di Knives Out ma speri di poter tornare presto a lavorare a Star Wars, dopo la discussa regia di Gli Ultimi Jedi che ha creato diverse polemiche all'interno del fandom della saga creata da George Lucas nel 1977.



Il 23 dicembre uscirà su Netflix Glass Onion, con un nutrito cast che comprende Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom jr, Jessica Henwick, Kate Hudson, Ethan Hawke, Dave Bautista e Jackie Hoffman.

Scoprite il final trailer di Glass Onion, in attesa dell'uscita del film.