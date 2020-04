Star Wars, Rian Johnson sfotte Chewbecca: 'I Porg non si mangiano'

Tra i nuovi elementi introdotti nel secondo e controverso capitolo della Nuova Trilogia, Star Wars: Gli ultimi Jedi, il regista e sceneggiatore Rian Johnson e la LucasFilm hanno pensato di introdurre una nuova razza di piccoli e teneri alieni, i Porg, presenti nell'Isola di Ahch-To e "presi di mira" da Chewbecca.

I Porg hanno immediatamente conquistato il fandom prima di tutto grazie alla spinta del merchandising (una cosa è certa: sono adorabili!), e nonostante alcuni fan non ne siano andati pazzi, in linea di massima sono stati un successo. Più o meno a inizio film, anzi, anche Chewbecca sembra attratto dagli animaletti, ma per fame, tanto che in una sequenza lo vediamo aggingersi a mangiare un Porg arrostito allo spiedo, anche se poi lo sguardo triste di un altro piccolo Porg gli fa cambiare idea. Resta il fatto almeno un Porg è stato ucciso e arrostito, comunque.



Su questo ha voluto scherzare Joonas Suotamo, il secondo interprete di Chewbecca dopo la morte di Peter Mayhew, che ha condiviso una foto dal set del film, scrivendo: "Qui è dove Rian Johnson mi spiega per filo e per segno come arrostire un Porg". E la risposta altrettanto divertita del regista non si è fatta attendere: "Sei una. Un crudele e senza cuore naturale". Il cuore, però, Johnson ce lo mette, alla fine del commento.



