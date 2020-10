Star Wars: Rian Johnson nostalgico, pubblica foto di Carrie Fisher e di Episodio 8

Periodo di pulizie per Rian Johnson. Mentre noi comuni mortali troviamo solo polvere e inutili souvenir nel ripulire l'armadio, il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi si è imbattuto in dei preziosi ricordi relativi al periodo in cui girò Episodio VIII, tra cui qualche foto con gli attori protagonisti.

"Stavo riordinando l'armadio e ho trovato i quaderni che scrivevo per Gli Ultimi Jedi. Sfogliarli è un viaggio incredibile. Piccolo bonus: c'era qualche polaroid attaccata alle pagine", scrive lo sceneggiatore e regista su Instagram.

Johnson ha più volte parlato della sua mania di prendere appunti su dei piccoli quaderni quando sta lavorando ai suoi progetti (un procedimento attuato anche nello scrivere l'intricata trama di Knives Out). Interessante notare anche le date presenti su ciascuno dei sei notebook: si va da giugno 2014, mese in cui fu annunciato il suo coinvolgimento in Star Wars, fino a gennaio 2016.

Scorrendo troviamo poi una foto con una sorridente Kelly Marie Tran, new entry di Episodio 8 nei panni di Rose Tico, e uno scatto alla compianta Carrie Fisher, che accettò con entusiasmo di ritornare a riprendere il ruolo di Leia Organa anche dopo Il Risveglio della Forza. Un bel ricordo a cui il regista rimarrà sicuramente affezionato.

Intanto abbiamo scoperto che anche George Lucas avrebbe ucciso Luke nel suo ipotetico film, mentre attendiamo ancora novità per quanto riguarda la vociferata nuova trilogia di Rian Johnson.