Star Wars, Rian Johnson non rinnega Episodio VIII: '5 anni dopo ne sono ancora più fiero'

Se Episodio IX fu probabilmente il punto più basso toccato dal rapporto Star Wars/fan, Episodio VIII rappresentò invece il momento in cui il dibattito si fece più acceso: criticatissimo all'uscita, Gli Ultimi Jedi è stato in seguito rivalutato da quella parte del fandom che, a quanto pare, appoggia il punto di vista di Rian Johnson.

Già, perché il regista di Knives Out (che qualche tempo fa ammise di non esser stato al corrente del destino di Ben Solo) è tornato ancora oggi a parlare del film che segnò l'uscita di scena di Luke Skywalker dal franchise, ribadendo di non nutrire alcun rimpianto per la direzione impressa alla saga in quell'occasione.

"Cinque anni dopo ne sono ancora più fiero. Quando è toccato a me prendere la mazza ho saputo colpire la palla. Penso sia impossibile approcciare a Star Wars senza pensare al mito con cui siamo stati cresciuti. Il mio intento non era quello di dare uno strappo, ma di tornare alle origini di quel mito, al suo potenziale fondamentale. E spero che quel film sia stato una riaffermazione del potere del mito di Star Wars nelle nostre vite" sono state le parole di Rian Johnson.

E voi, da che parte state? Favorevoli o contrari? Diteci la vostra nei commenti!