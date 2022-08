Star Wars, Rian Johnson non chiude le porte alla sua trilogia: 'Mi spezzerebbe il cuore'

Il regista de Gli Ultimi Jedi Rian Johnson torna a parlare della sua trilogia di Star Wars, e di come voglia tornare a lavorarci in futuro, quando i tempi lo permetteranno.

Al momento Rian Johnson è super-impegnato con il sequel di Knives Out Glass Onion e la serie di Peacock Poker Face, ma il regista, sceneggiatore e produttore non esclude affatto un suo ritorno nell'universo di Star Wars, anzi, ci spera. Magari per realizzare finalmente la sua tanto chiacchierata trilogia...

"Sono ancora in contatto con Kathleen Kennedy, siamo spesso insieme, e ne parliamo continuamente" ha rivelato il regista ai microfoni di Empire "A questo punto è davvero un problema di calendario e di impegni da organizzare, bisogna vedere quando potrà accadere. Ma mi spezzerebbe il cuore se dovessi chiuderla qui, se on potessi più tornare nel mondo di Star Wars".

D'altronde, nel corso della Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy aveva così commentato la questione: "Adesso sono tutti così impegnati, davvero indaffarati a lavorare su diverse cose. Rian ha avuto un successo incredibile con Knives Out, ed è davvero dedito a far funzionare quel franchise adesso. E noi dobbiamo sempre lavorare con tre, anche cinque anni di anticipo su quello che facciamo. Per cui questa è la situazione attuale. Ma lo adoriamo".

Sembra dunque che i rapporti tra Johnson e Lucasfilm siano ancora molto saldi, e che ci sia ancora speranza di vederlo tornare a dirigere altri film. Resta solo da capire quando accadrà...